СМИ: премьер Италии Мелони посетит Киев 21 февраля

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони завтра, 21 февраля, отправится с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Джорджа Мелони

Фото: Johanna Geron/Pool, Reuters Владимир Зеленский и Джорджа Мелони

Фото: Johanna Geron/Pool, Reuters

Как сообщает издание, госпожа Мелони перед визитом на Украину посетит Варшаву, где встретится со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

По информации Il Fatto Quotidiano, визитом в Киев Джорджа Мелони намерена доказать поддержку украинской стороны в конфликте, а также объявить о новом пакете военной помощи. О каком вооружении идет речь, издание не уточнило.

17 января Владимир Зеленский анонсировал возможный приезд Джорджи Мелони в Киев, однако дату не уточнил. Тогда он заверил, что итальянский премьер придерживается общих с Украиной ценностей.

Прежде Джорджа Мелони неоднократно сообщала о планах посетить Киев в преддверии 24 февраля, годовщины начала специальной военной операции. По ее словам, визит связан, в частности, с готовностью Италии выступить гарантом мира между Украиной и Россией.

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Лусине Баласян