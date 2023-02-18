Премьер Британии Сунак пообещал первым поставить Киеву вооружения дальнего радиуса действия

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия. По словам господина Сунака, Лондон работает с союзниками над тем, чтобы предоставить Киеву самые передовые системы ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Великобритания будет первой страной, которая отправит Украине вооружения дальнего радиуса действия»,— заявил британский премьер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по Express).

Великобритания работает с союзниками над тем, чтобы предоставить Украине «самые передовые системы ПВО» и создать военно-воздушные силы, необходимые для защиты страны, также сказал Риши Сунак. «Конечно, Соединенное Королевство готово помочь любой стране предоставить самолеты, которые Украина может использовать сегодня»,— заявил господин Сунак, призвав обучить украинских пилотов использованию самых современных самолетов.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля, Россию на нее не пригласили. Президент Украины Владимир Зеленский в день открытия мероприятия призвал по видеосвязи ускорить поставки вооружений.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Мария Федотова