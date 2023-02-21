Дмитрий Кулеба заявил о подготовке Украины к битве «на двух фронтах»

Украина готовится к большой битве на двух фронтах — дипломатическом и военном, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, в ближайшее время пройдет встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, на которой, вероятно, примут важные решения о поддержке Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters

О каких конкретно решениях идет речь, министр не уточнил. «Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех действенно помогающих Украине», — сказал господин Кулеба накануне в ходе телемарафона, его слова приводит телеканал ТСН.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные уже ведут наступление «с нескольких направлений». О каких направлениях идет речь, он не пояснил. Он также сказал, что Киев не будет сражаться за Бахмут (Артемовск) любой ценой. Пентагон обещал помочь Украине провести успешное контрнаступление весной.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер