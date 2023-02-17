Зеленский заявил о начатом Россией наступлении по нескольким направлениям

Российские военные уже ведут наступление «с нескольких направлений», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си. О каких направлениях идет речь, он не уточнил.

Господин Зеленский уверен, что украинские военные сумеют сдерживать атаки до тех пор, пока не смогут начать контрнаступление. Он вновь призвал страны Запада увеличить поставки оружия Украине, так как, по его словам, «оружие — это единственный язык, который понимает Россия».

Президент Украины также говорил, что не пойдет на территориальные уступки. По его словам, компромисс насчет статуса Донбасса, Крыма и южных территорий станет «бомбой в центре Европы». Пентагон обещал помочь Киеву провести успешное контрнаступление весной.

О помощи Украине странами Запада — в материале «Ъ» «Угроза боеприпасности».

Лаура Кеффер