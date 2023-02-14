Министр обороны США пообещал помочь Украине провести успешное контрнаступление весной

Западные союзники продолжат оказывать Украине военную поддержку, чтобы обеспечить ВСУ успешное контрнаступление весной, заявил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Заседание проходит в Брюсселе перед началом встречи министров обороны НАТО.

«Наша контактная группа заявляет, что продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе и поможет Киеву удерживать преимущество в ходе весеннего контрнаступления. Совместно и в срочном порядке мы направим Украине обещанную поддержку. В частности, мы направим ресурсы на обучение украинских военных»,— сказал господин Остин (цитата по ТАСС). Министр заявил, что с начала военной операции России на Украине союзники поставили ВСУ летальное оружие на сумму около $50 млрд.

Контактная группа по обороне Украины, также известная как «формат "Рамштайн"» — международная коалиция, участники которой начали оказывать военную помощь Украине после ввода российских войск на территорию страны. В нее входят более 50 стран, в частности, все члены НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии. Первая встреча прошла 26 апреля 2022 года на немецкой авиабазе Рамштайн по инициативе Вашингтона.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Белый дом ожидает переломного момента весной, когда, как считает американская сторона, Россия начнет наступление, а Украина — «контрнаступление с целью вернуть потерянные территории». При этом американские военные аналитики заявили изданию, что Киеву не удастся одновременно удерживать Бахмут, бои за который продолжаются с лета 2022 года, и попытаться осуществить контрнаступление.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов