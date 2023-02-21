Politico: глава ЦРУ предупредил Зеленского о возможном сокращении военной помощи

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в январе призвал его «как можно быстрее добиться прогресса на поле боя» из опасений, что «масштабы военной поддержки начнут снижаться». Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух украинских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Бернс

Фото: Tom Williams / Pool / Reuters Уильям Бернс

Фото: Tom Williams / Pool / Reuters

Как заявил неназванный советник господина Зеленского, Киев обеспокоен, что некоторые чиновники в администрации США «рады использовать Конгресс в качестве предлога для свертывания военной помощи», чтобы побудить Украину согласиться на сокращение своих военных целей. «Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации (президента США.— "Ъ") есть люди, которые хотят откалибровать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку (с Россией.— "Ъ")»,— опасается советник.

The Washington Post (WP) сообщала, что Уильям Бернс в январе тайно приезжал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. По словам источников WP, глава ЦРУ проинформировал господина Зеленского о своих ожиданиях относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы». Швейцарская газета NZZ писала, что господин Бернс предлагал мирный план, предполагавший передачу России примерно 20% украинской территории в обмен на прекращение военной операции. Москва и Киев предложение отвергли. В Белом доме назвали информацию СМИ ложной.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер