WP: глава ЦРУ на прошлой неделе тайно встретился в Киеве с Зеленским

Директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, глава ЦРУ проинформировал господина Зеленского о своих ожиданиях относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы».

WP пишет, что президент Украины больше всего переживали насчет того, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и стран Запада. Господин Бернс, со слов собеседников издания, признал, что «в какой-то момент помощь будет получить труднее». В итоге у Владимира Зеленского и его помощников осталось впечатление, что поддержка Киева со стороны США остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре финансирования Украины на $45 млрд хватит как минимум до июля или августа, однако Киев не очень уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного пакета помощи на $1 млрд, уточнили источники WP.

«Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии»,— заявил WP неназванный официальный представитель США, не приведя подробностей беседы.

Глава ЦРУ в январе говорил, что Россия не настроена серьезно на переговоры по Украине. 6 января США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $3,1 млрд, в который включили 50 боевых машин пехоты Bradley. 17 января делегация высокопоставленных чиновников Белого дома посетила Киев, где также встретилась с господином Зеленским. В тот же день в Польше состоялась первая встреча главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер