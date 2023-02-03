Белый дом отрицает, что предлагал России и Украине заключить мир в обмен на территории

Белый дом опроверг сообщения о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс предложил президенту России Владимиру Путину территориальную уступку со стороны Украины для прекращения боевых действий. Ранее о потенциальной сделке написала швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давитт сказала Newsweek, что материал швейцарской газеты «неточен» и что ЦРУ заявило бы то же самое.

Neue Zurcher Zeitung 2 февраля со ссылкой на высокопоставленных иностранных политиков сообщила, что в середине января господин Бернс представил Киеву и Москве мирный план. Он предполагал передачу России около 20% территории Украины. И Москва, и Киев этот вариант отвергли. Представитель ЦРУ заявил, что информация о том, что Уильям Бернс совершил секретную поездку в Москву и выдвинул мирное предложение от имени Белого дома, была «полностью ложной».

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал Newsweek, что эта статья была «интересной», но он не может «прокомментировать эти домыслы».

20 января The Washington Post сообщила, что глава ЦРУ неделей ранее тайно посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. 14 ноября Reuters написало, что господин Бернс прибыл в Анкару для встречи с российским коллегой. Телеканал CNN заявил, что он встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным. По данным СМИ, они обсуждали ядерное оружие. Источники изданий подчеркивали, что тема урегулирования на Украине не поднималась.

Последний раз директор ЦРУ приезжал в Россию в ноябре 2021 года. Бывший посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что господин Бернс и господин Патрушев обсуждали Украину и якобы начало специальной военной операции уже тогда «было предрешено».

Подробнее о том, что происходит на 345-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек