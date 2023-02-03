СМИ: глава ЦРУ предлагал России 20% территории Украины за прекращение военных действий

Глава Центрального разведуправления (ЦРУ) США Уильям Бернс в январе предложил России и Украине мирный план, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ). Этот план якобы предполагал передачу России примерно 20% украинской территории в обмен на прекращение военной операции. Москва и Киев предложение отвергли. В Белом доме назвали информацию СМИ ложной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦРУ Уильям Бернс

Фото: File Photo, Reuters Глава ЦРУ Уильям Бернс

Фото: File Photo, Reuters

По данным издания, мирный план был представлен по инициативе президента США Джо Байдена, который и дал соответствущее поручение главе ЦРУ. В январе господин Бернс якобы тайно посетил Москву. The Washington Post уже писала, что в середине января глава ЦРУ также тайно встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако и Киев, и Москва предложение отвергли. Как утверждает NZZ, украинские власти не хотят разделения своей территории, а российские власти уверены, что «в любом случае выиграют войну в долгосрочной перспективе». Издание отмечает, что после того, как мирный план был отвергнут, господин Байден решил одобрить поставку Киеву американских танков Abrams.

Неназванный сотрудник ЦРУ сообщил Newsweek, что утверждения NZZ являются «совершенно ложными». Заместитель пресс-секретаря Совета нацбезопасности США Шон Дэветт сказал изданию, что публикация NZZ «не точна». Официальные лица России и Украины пока никак не комментировали эту информацию.

Официально мирные переговоры между Россией и Украиной были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. 4 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В МИД РФ в январе говорили, что не видят предпосылок для переговоров с Украиной.

О поставках танков Украине странами Запада — в материале «Ъ» «Abrams не сразу строились».

Лаура Кеффер