Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» вновь назначено на 21 февраля

Совет Безопасности ООН соберется на заседание по теме подрыва «Северных потоков» 21 февраля, как и планировалось ранее. Накануне, 20 февраля, вечером стороны рассматривали возможность переноса мероприятия.

На сайте ООН появилась информация о проведении 21 февраля заседания Совбеза по теме «угрозы международному миру и безопасности». По информации ТАСС, речь идет именно об инициированному Россией обсуждению по «Северным потокам». Заседание начнется в 15:00 по местному времени (23:00 по московскому). Россия предлагала провести заседание 22 февраля в 15:00, но именно в это время возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН по Украине.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Никто не взял на себя ответственность за диверсию. В феврале 2023 года журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии. Вашингтон назвал эту информацию ложью. Господин Херш — в прошлом известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии, в последние десятилетия критикуется журналистским сообществом за неоднозначные публикации.

Россия после выхода публикации подготовила проект резолюции о международном расследовании подрыва «Северных потоков» под эгидой генсека ООН. Москва надеется, что господин Херш выступит на заседании Совета Безопасности по этой теме.

О подорванной репутации Сеймура Херша — в публикации «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Леонид Уварчев