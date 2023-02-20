Глава Евросовета Мишель: основные санкции против России уже введены

Евросоюз (ЕС) уже ввел в отношении России основные санкции, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, предстоящий 10-й пакет санкций направлен на «затягивание петли».

«Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода (санкций.—"Ъ"). Но главное уже было сделано, потому что мы ввели санкции против ископаемого топлива… Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать»,— сказал господин Мишель в интервью LeSoir (цитата по «РИА Новости»).

Шарль Мишель подчеркнул, что действия ЕС направлены на снижение рисков третьей мировой войны, а также восстановление безопасности и стабильности. «Для этого мы должны поддерживать Украину, поддерживать принципы международного права. Мы верим в многосторонний подход»,— сказал господин Мишель. Он также добавил, что пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в заседании Европейского совета, которое запланировано на 23 марта.

Ожидается, что десятый пакет санкций Евросоюза обнародуют 24 февраля, в день годовщины военной операции России на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в рамках нового пакета ЕС намерен «закрыть лазейки» в уже принятых ограничениях. Санкции затронут и российский экспорт на €11 млрд, а также четыре банка, включая Альфа-банк.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева