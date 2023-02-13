Politico: новые санкции ЕС против России могут затронуть Альфа-банк

В готовящийся Евросоюзом (ЕС) десятый пакет санкций могут включить около 130 физических и юридических лиц, в том числе военных чиновников и журналистов, сообщает Politico. По данным издания, ограничения могут затронуть четыре банка, включая Альфа-банк. Кроме того, ожидается, что ЕС введет запрет на экспорт в РФ грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. Также ограничения планируется ввести против судоходной компании из ОАЭ, подозреваемой в обходе антироссийских санкций. О какой компании идет речь, неизвестно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что 10-й пакет санкций закроет «лазейки» в уже принятых ограничениях. По ее словам, новые меры также будут включать блокировку российского экспорта на €10 млрд. Ожидается, что санкции примут к годовщине начала российской военной операции на Украине — 24 февраля. Депутаты Европарламента просили вытеснить с европейского рынка такие российские компании, как ЛУКОЙЛ, «Росатом», а также ввести эмбарго на импорт всех видов российского ископаемого топлива и урана.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер