Жозеп Боррель попросил Китай не поставлять оружие России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время Мюнхенской конференции по безопасности просил Китай воздержаться от поставок оружия РФ. Об этом он рассказал перед заседанием глав МИДов стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. КНР якобы обещала не поставлять оружие России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Johanna Geron, Reuters Жозеп Боррель

Фото: Johanna Geron, Reuters

Господин Боррель уточнил, что обсудил эту тему с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И. По словам дипломата, он сказал, что поставки оружия Пекином Москве стали бы красной линией в его отношениях с Брюсселем.

Как он утверждает, Ван И сказал, что у Китая нет планов поставлять оружие России. «Я выразил нашу серьезную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая и попросил не делать этого. Я проинформировал, что для наших отношений это станет красной линией»,— сообщил Жозеп Боррель (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 19 февраля, США обвинили Китай в предоставлении России нелетальной военной помощи. По информации Вашингтона, Пекин также изучает возможность поставок Москве оружия. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у Киева нет подтверждений этой информации. Он выразил надежду, что Китай «придерживается прагматичной позиции».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер