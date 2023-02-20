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Коммерсантъ FM
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Зеленский: Украина не имеет доказательств оказания Китаем военной помощи России

У Киева нет свидетельств того, что Пекин оказывает военную помощь Москве, заявил в интервью газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что заинтересован в том, чтобы Китай не помогал России, а был на стороне Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

«Сейчас не вижу такой возможности. Если они будут с Россией, война перерастет в третью мировую, и в Китае это понимают»,— считает господин Зеленский (перевод по ТАСС). На вопрос о том, есть указания на поставки Китаем оружия России, он ответил: «Мы не видим подобных сигналов».

Владимир Зеленский также выразил надежду, что Китай «придерживается прагматичной позиции», а главной задачей назвал предотвращение ядерного конфликта.

Вчера, 19 февраля, США обвинили Китай в предоставлении России нелетальной военной помощи. По информации Вашингтона, Пекин также изучает возможность поставок оружия. Тем временем власти КНР к концу месяца намерены представить свой план мирного урегулирования ситуации на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Лаура Кеффер

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