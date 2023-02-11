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Коммерсантъ FM
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Байден посетит Польшу 20–22 февраля

Президент США Джо Байден намерен нанести визит в Польшу с 20 по 22 февраля. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, у него запланирована встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами «Бухарестской девятки».

Американский лидер намерен обсудить с господином Дудой двустороннее сотрудничество, усилия по поддержке Украины и укрепление потенциала НАТО. Он хочет выразить лидерам «Бухарестской девятки» «неизменную поддержку Соединенными Штатами безопасности альянса», рассказала госпожа Жан-Пьер на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Белого дома.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что президент во время визита даст понять, что США «будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется». «И я думаю, что он, безусловно, даст понять, что дополнительная помощь в сфере безопасности, дополнительная финансовая помощь и дополнительная поддержка Украине будут поступать из США, но я не буду забегать вперед и говорить о чем-то конкретном»,— добавил господин Кирби.

Американские СМИ неоднократно за последние недели сообщали о планах господина Байдена посетить Польшу. Сам он за день до анонса Белого дома говорил, что не знает, нанесет ли он визит в эту страну. Президент США отмечал, что пока не планирует поездку на Украину.

О поддержке странами Запада Украины — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский улетел окрыленный».

Леонид Уварчев

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