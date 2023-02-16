Джо Байден не станет заезжать на Украину после визита в Польшу

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что визит президента Джо Байдена в Европу ограничится посещением Польши. Других остановок, включая Украину, не запланировано. Также Белому дому пока нечего объявить о возможной встречи американского президента с Владимиром Зеленским в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Мне пока нечего объявить о каких-либо дополнительных контактах в контексте предстоящего визита президента в Польшу. Я могу сообщить, что он с нетерпением ждет возможности провести встречу с президентом Польши Дудой и поблагодарить польский народ за огромную поддержку, которую тот оказал Украине»,— сказал господин Кирби на брифинге. Он добавил, что других остановок у президента США в Европе не предвидится.

Как сообщил господин Кирби, в Европе Джо Байден выступит с речью по случаю годовщины с начала специальной военной операции России на Украине. Он будет в Польше 20-22 февраля. Американский президент встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

По данным дипломатических источников польского издания «Дзенник газета правна» в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу во время визита Джо Байдена.

Анастасия Ларина