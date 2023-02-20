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Коммерсантъ FM
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Депутат Рады объяснил перекрытия в Киеве приездом директора МВФ

В столицу Украины сегодня, 20 февраля, приедет директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, именно из-за этого перекрыт центр города.

Александр Дубинский

Александр Дубинский

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Александр Дубинский

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Виновница гигантских пробок в столице — директор МВФ Кристалина Георгиева. Под нее сегодня финансовый комитет показательно будет (в очередной раз) раздевать украинскую экономику, обессиленную войной»,— написал депутат в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Тем временем замглавы украинского МИДа Андрей Мельник сказал, что в Киеве «готовят сюрприз». По его словам, украинцы увидят «присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве». О ком именно идет речь, он уточнять не стал, его слова привела «Страна.ua».

20–22 февраля состоится визит в Польшу президента США Джо Байдена. Он, в частности, выступит с речью по случаю годовщины начала военных действий. Его поездку в Киев в Белом доме официально исключали. Местные СМИ писали, что в эти дни Польшу также посетит президент Украины Владимир Зеленский.

О запланированной поездке господина Байдена — в материале «Ъ» «Польше, но не дальше».

Лаура Кеффер

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