Польше, но не дальше

Президент США Джо Байден вылетает в Польшу, приурочив свой визит к началу активных боевых действий на Украине. Во вторник, 21 февраля, глава Белого дома встретится с польским коллегой Анджеем Дудой и произнесет речь, которая в том числе, по словам представителей американской администрации, будет адресована президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу. При этом до Украины хозяин Овального кабинета, похоже, не доедет, так и оставшись единственным западным лидером из G7, не побывавшим в Киеве с начала конфликта. В Вашингтоне по-прежнему считают появление господина Байдена на украинской территории неоправданным риском и расценивают его приезд на передний край НАТО как уже достаточный сигнал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден вылетает в Польшу, чтобы в годовщину начала специальной военной операции говорить там об Украине. Визит в Киев в его администрации сочли неоправданным риском

Фото: Tom Brenner / Reuters Джо Байден вылетает в Польшу, чтобы в годовщину начала специальной военной операции говорить там об Украине. Визит в Киев в его администрации сочли неоправданным риском

Фото: Tom Brenner / Reuters

О намерении главы Белого дома поближе к годовщине начала активных боевых действий отправиться в Польшу заговорили уже давно. Планы господина Байдена, просочившиеся в СМИ, тут же обросли слухами, что из Варшавы он может двинуться на Украину или, по крайней мере, к нему в польскую столицу приедет президент Владимир Зеленский. Однако ни то ни другое не подтвердилось и даже, более того, усиленно опровергалось властями США. Так или иначе, совершенно точно известно, что утром 21 февраля борт американского президента должен приземлиться в Варшаве. Таким образом, господин Байден окажется максимально близко к Украине, так в нее и не заехав, оставшись единственным лидером среди западных стран G7 ни разу не побывавшим там с начала конфликта. Помимо него Украину не посещала премьер Италии Джорджа Мелони, которая не так давно возглавила правительство и, по сообщению итальянских СМИ, 21 февраля все же прибудет в Киев.

Как сообщило американское издание Politico, помощники рассматривали возможность «тайно переправить Байдена через границу, но такая поездка была практически отвергнута».

«Президент — один из последних западных лидеров, который не совершил путешествие, требующее 10-часовой поездки на поезде или смелого перелета. Большинство помощников считают, что риск для безопасности Байдена или Украины того не стоил бы»,— написало издание.

Так что подводить итоги года боевых действий, выражать поддержку Украине и «посылать сигналы» России президент США будет из Польши. По словам координатора по стратегическим коммуникациями в Совете по нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, «президент с большим нетерпением ожидает своей поездки в Варшаву, которая, конечно же, предшествует годовщине жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину».

Господин Кирби сообщил, что во время визита господин Байден встретится с президентом Дудой, с которым обсудит «коллективные усилия по поддержке Украины».

Президент США намерен поблагодарить польского коллегу и «польский народ за военную и гуманитарную помощь в размере $3,8 млрд, которую они предоставили Украине за прошедший год, за все усилия, которые польский народ приложил, чтобы великодушно принять более 1,5 млн беженцев из Украины». Поблагодарит глава Белого дома Польшу и за размещение у себя «возросшего числа американских войск». Сейчас в стране дислоцированы около 10 тыс. военных США, большинство из которых находятся там на ротационной основе, уточнил Джон Кирби. Не обойдут стороной лидеры двух стран и «важную логистическую роль Польши» в поставках военной и гуманитарной помощи Украине.

Во вторник вечером Джо Байден планирует выступить с публичной речью, в которой расскажет, «как США сплотили весь мир для поддержки народа Украины, защищающего свою свободу и демократию». По словам господина Кирби, президент США вновь заявит, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

«Вы услышите в речи президента послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я подозреваю, что вы услышите, как он пошлет сигнал господину Путину (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”), а также российскому народу»,— анонсировал содержание обращения американского президента Джон Кирби.

Таким образом, 21 февраля и президент РФ, у которого на вторник запланировано послание Федеральному собранию, и президент США обратятся к народам и миру в годовщину признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, после которого спустя несколько дней и начались активные боевые действия.

Как заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, от Владимира Путина «все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации». Другими словами, говорить лидеры РФ и США в один день будут об одном и том же, только, судя по всему, совершенно по-разному. И что-то подсказывает: вряд ли они хоть в чем-то совпадут.

Визит Джо Байдена важен еще и потому, отмечает Politico, что боевые действия на территории Украины превратились в «войну на истощение», а значит, перед президентом США — лидером западного мира — стоит задача приложить все усилия для сохранения единства среди союзников перед лицом конфликта, которому пока не видно конца и края.

Тем временем в Польше Джо Байдена ждут «с нетерпением». По словам Анджея Дуды, поездка американского лидера в Варшаву приведет к событиям «глобального значения». «Визит президента Байдена в Польшу и его выступление в Варшаве будут иметь мировое измерение»,— предвосхищая события, заявил господин Дуда. Несмотря на то что украинских представителей — во всяком случае, официально — в Варшаву в этот день не пригласили, в Киеве от поездки главы Белого дома в соседнюю страну также ждут много.

Во вторник программа Джо Байдена в Польше не закончится. В среду ему предстоит встреча с лидерами «бухарестской девятки» (Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия) — странами восточного фланга НАТО, которые, по словам Джона Кирби, «буквально находятся на передовой коллективной обороны (НАТО) прямо сейчас».

Алексей Забродин