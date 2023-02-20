СВР: НАТО передало Украине более 1100 комплексов ПВО и 440 танков

С декабря 2021 года страны НАТО направили Украине более 1100 комплексов ПВО, 440 танков и 1510 боевых машин пехоты, утверждают в российской Службе внешней разведки (СВР). По ее данным, Киев также получил 655 артиллерийских систем, 9800 ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тыс. противотанковых выстрелов, 1,2 млн снарядов, заявили ТАСС в пресс-бюро СВР.

На прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что усиление военного конфликта на Украине несопоставимо для НАТО с опасностью победы России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал 6–7 марта экстренную встречу, на которой обсудят ускорение поставок боеприпасов Украине. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что риск истощения военных запасов у стран, которые помогают Киеву, оправдан.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер