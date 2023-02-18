Столтенберг счел победу России большей опасностью для НАТО, чем эскалацию конфликта на Украине

Усиление украинского конфликта несопоставимо для НАТО с опасностью победы России, заявил во время выступления на Мюнхенской конференции генсек альянса Йенс Столтебнебрг. Так он ответил на вопрос о том, не несет ли вооружение Киева риска усиления конфликта.

«Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы (президента РФ Владимира.— "Ъ") Путина гораздо выше»,— заявил господин Столтенберг. Также генсек НАТО заявил, что мира на Украине можно достичь поставками вооружений и укреплением потенциала ВСУ.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. Россию на нее не пригласили.

Подробнее о конференции читайте в публикации «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Мария Федотова