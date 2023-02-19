Боррель анонсировал экстренную встречу ЕС для ускорения поставок боеприпасов Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 6–7 марта пройдет экстренная встреча министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза. В ходе встречи планируется обсудить ускорение поставок боеприпасов Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Johanna Geron, Reuters Жозеп Боррель

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель»,— сказал Жозеп Боррель в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по ТАСС).

Глава евродипломатии подчеркнул, что проблему с боеприпасами для ВСУ нельзя решать совместными закупками, поскольку любые заказы сейчас окажутся «в конце длинного списка» из-за потребностей стран ЕС. В связи с этим он призвал направить имеющиеся боеприпасы, а позже восполнить их за счет совместных закупок.

15 февраля стало известно, что Пентагон заказал производство 155-мм снарядов для ВСУ на сумму $522 млн. AFP сообщало, что контракты заключались на фоне опасений, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов.

13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов, в связи с чем альянс планирует увеличить свои целевые показатели по их запасам. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что страны Запада, столкнувшиеся с дефицитом боеприпасов для поставок Украине, не учитывали таких потребностей ВСУ.

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Лусине Баласян