Сунак: истощение запасов оружия не проблема для Европы, так как оно предназначалось для борьбы с Россией

Риск истощения военных запасов у стран, которые помогают Украине, оправдан, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, переданные вооружения должны служить для ослабления российских ВС и обеспечения безопасности Запада, и уменьшение запасов оружия не следует всегда считать проблемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Зачем нам нужны запасы вооружений … для защиты чего они служат, против чего они? Если они служат тому, чтобы уничтожить российский танк, то не для этого ли они должны были использоваться?» — задался вопросом господин Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по «РИА Новости»).

«Я не считаю, что истощение военных запасов необходимо всегда считать проблемой ... Даже когда наши арсеналы истощаются, если они способствуют ослаблению российских вооруженных сил, это помогает усилить нашу безопасность»,— заявил он.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Киев расходует поставляемое Западом вооружение с такой скоростью, что запасы США и стран Европы могут сократиться до критического уровня к лету или осени нынешнего года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что непрерывные поставки боеприпасов Украине истощили запасы стран альянса и в связи с этим пришло время подумать о собственной обороноспособности.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Оно им самим НАТО».

Мария Федотова