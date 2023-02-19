Китай назвал неприемлемым нажим США на российско-китайские отношения

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай никогда не смирится с давлением или угрозами США в отношении сотрудничества Пекина и Москвы. Об этом он сообщил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Ван И

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения основаны на принципе неприсоединения третьих стран, а также осуществляются в рамках суверенитета двух государств.

«Мы никогда не приемлем, когда США указывают на нас пальцем и даже оказывают нажим, направленный на китайско-российские отношения. Будучи крупной державой, США должны содействовать политическому урегулированию кризиса, а не подливать масло в огонь и пользоваться возможностью извлечь выгоду»,— приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

Ранее сегодня, 19 февраля, после встречи с Ван И Энтони Блинкен обвинил Пекин в поддержке России «на уровне риторики и политики», а также в предоставлении нелетальной военной помощи. Господин Блинкен сообщил, что предупредил Пекин о «серьезных последствиях» в случае поставок Москве летальной помощи, которые, по его словам, рассматривают в КНР.

При этом, следует из сообщения китайского МИДа, Ван И заверил Энтони Блинкена, что в украинском вопросе Китай всегда играл конструктивную роль, отстаивая мирное урегулирование конфликта и продвигая возможность переговоров. Аналогичную позицию Ван И высказал в разговоре с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян