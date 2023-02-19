Блинкен встретился с Ван И в Мюнхене после инцидента с китайским аэростатом в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Компартии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он потребовал от Китая, чтобы инциденты с аэростатами больше никогда не повторялись. В начале февраля был отменен визит господина Блинкена в Китай на фоне обнаружения в американском воздушном пространстве китайского аэростата.

«Госсекретарь прямо заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР в воздушном пространстве США, подчеркнув, что подобные безответственные действия никогда не должны повториться»,— говорится в заявлении Госдепартамента.

Господин Блинкен также заявил, что США раскрыли программу Китая по использованию высотных разведывательных аэростатов. По данным Вашингтона, они вторглись в пространство больше 40 стран на 5 континентах.

Стороны также обсудили российско-украинский конфликт. Господин Блинкен предупредил коллегу из КНР о последствиях, в случае если Пекин будет материально помогать России или позволять обходить санкции. Еще одной темой обсуждения стал недавний пуск ракеты с территории КНДР. Госсекретарь кроме этого подтвердил приверженность США политике «одного Китая».

Китайский аэростат был обнаружен в воздушном пространстве США незадолго до визита господина Блинкена в Пекин. В связи с инцидентом поездка была отменена. Пентагон считает, что Китай с помощью аэростата наблюдал за стратегическими объектами в США. Пекин это отрицает. По его версии, устройство попало в воздушное пространство США случайно и предназначалось для сбора метеорологических данных.

Подробнее об уничтожении воздушных объектов в США — в материале «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Леонид Уварчев