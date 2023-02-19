Что происходит после ввода войск России на Украину. День 361-й

Пекин готов усиливать взаимодействие с ЕС для поиска пути политического урегулирования украинского кризиса. Многие страны Запада не имеют исправных танков для отправки Украине. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что истребители F-16 помогут Киеву. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:49. , в том числе военную форму или бронежилеты — NBC News со ссылкой на источники.

8:43. Реестр убытков Украины в ходе конфликта с РФ будет создан в форме международной организации, финансировать ее будут Нидерланды — министр юстиции Украины Денис Малюська.

8:41. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что истребители F-16 помогут Украине «в войне против России» — Politico со ссылкой на источники.

8:38. Многие страны Запада не имеют исправных танков для отправки Украине, хотя политическое решение о поставках принято — министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

8:29. Пекин готов усиливать взаимодействие с ЕС для поиска пути политического урегулирования украинского кризиса — глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Мюнхене.