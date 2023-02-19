Китай готов способствовать деэскалации и мирному урегулированию конфликта на Украине

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Ван И в ходе встречи заверил, что Китай будет способствовать предотвращению эскалации и мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

«Что касается украинского вопроса, Китай всегда был на стороне мира и диалога и всегда настаивал на том, чтобы убедить другие страны содействовать переговорам. Мы не хотим, чтобы украинский кризис затягивался и расширялся. Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и продолжать стремиться к миру»,— сказал Ван И, его слова приводятся на сайте МИД КНР.

Дмитрий Кулеба, следует из сообщения китайского МИДа, сказал, что ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина. Он отметил, что украинская сторона придает большое значение влиянию Китая и надеется на содействие Пекина в мирном урегулировании конфликта.

Ван И накануне, 18 февраля, сообщил о намерениях Китая представить мирный план урегулирования конфликта на Украине. По данным источников «Ъ», план может быть обнародован 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции. Прежде Китай неоднократно призывал стороны конфликта прекратить боевые действия.

Сегодня, 19 февраля, Дмитрий Кулеба в ходе Мюнхенской конференции заявил, что «Китай может сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России» в силу особых отношений Пекина с Москвой. В связи с этим он подчеркнул, что Китай должен учитывать основополагающий принцип Украины, близкий КНР,— территориальную целостность.

Что говорили о России на Мюнхенской конференции — в публикации «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Лусине Баласян