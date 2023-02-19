Очумелые штучки-10

Подушка, помогающая справиться с паникой и стрессом. Водка, приготовленная из воздуха. Новый материал, сделанный из старой одежды. Робот, обследующий ядерные объекты. Звездное небо на потолке. «Ъ» продолжает рассказывать о новых и старых изобретениях с большим потенциалом.

Подушка со спокойным дыханием

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетительница выставки CES 2023 с «успокаивающей» подушкой Fufuly

Фото: Steve Marcus / Reuters Посетительница выставки CES 2023 с «успокаивающей» подушкой Fufuly

Фото: Steve Marcus / Reuters

В мире, где мы каждый день сталкиваемся со стрессом, не можем избавиться от тревожных мыслей или испытываем панические атаки, очень важно иметь под рукой что-то, что поможет справиться с этим, успокоиться и двигаться дальше. Работа над поиском такого решения привела инженеров японской компании Yukai Engineering к созданию подушки. Все в подушке Fufuly — от формы до внутреннего механизма — продумано с целью успокоить, снять стресс.

Fufuly, представленная недавно на Consumer Electronic Show 2023 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), разрабатывалась инженерами Yukai с учетом данных исследования ученых из Университета Токио. В основе принципа работы Fufuly, говоря научным языком, «феномен ритмической синхронизации между людьми или между людьми и предметами, возникающий при их взаимодействии». Проще говоря, если испуганного, расстроенного или переживающего стресс человека обнимет кто-то спокойный и надежный, он начнет успокаиваться хотя бы потому, что этот надежный человек дышит спокойно и размеренно.

В Fufuly встроен специальный механизм, имитирующий дыхание. Обнимая подушку, человек чувствует это дыхание, начинает дышать в унисон и постепенно успокаивается.

У Fufuly три режима дыхания: размеренное, глубокое и расслабляющее. Инструкция у подушки очень простая: «Включите и обнимите. И больше ничего не нужно». Как утверждают в Yukai, тестирование Fufuly показало, что достаточно посидеть пять минут, обнимая подушку, чтобы уровень стресса у человека снизился.

Водка из воздуха

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водка от Air Company

Фото: Air Company Водка от Air Company

Фото: Air Company

Работа над проблемой удаления и переработки углекислого газа из атмосферы может привести к самым необычным результатам. Так, разработчики из Air Company придумали не только как извлечь избыточный CO2, помогая тем самым планете, но еще и позаботились о производстве из этого газа нескольких наименований довольно востребованной продукции: водки, дезинфицирующей жидкости и парфюмированной воды.

У водки Air крепостью 40 градусов только два ингредиента: углекислый газ и вода. Компания использует в производстве энергию из возобновляемых источников, в частности солнечную. Поэтому создатели продукта рекламируют его как «самый чистый и самый экологичный алкогольный напиток высочайшего качества». Компания также называет эту водку «первым в мире алкогольным углеродно-отрицательным напитком».

Это означает, что весь объем выбросов парниковых газов в атмосферу при производстве водки Air полностью компенсируется производителем за счет технологий улавливания и переработки СО2. Производитель рекомендует употреблять водку Air со льдом или использовать ее для приготовления коктейля Мартини, или, как его называют в компании, Airtini.

Новая одежда из старых тряпок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шведская компания Re:newcell разработала новый материал под названием «циркулоза», для его производства используется поношенная одежда

Фото: Circulose Шведская компания Re:newcell разработала новый материал под названием «циркулоза», для его производства используется поношенная одежда

Фото: Circulose

Ежегодно в мире выбрасываются миллионы тонн одежды и текстиля, которые заполняют свалки и в конечном счете загрязняют природу. По данным экологического портала Earth.org, в одних только США объем выбрасываемого в год текстиля составляет 37 кг на человека, а в масштабах страны это около 2150 предметов одежды или текстиля в секунду, летящих в мусор. Поэтому вопрос переработки ненужной одежды стоит очень остро.

Свое решение предложила шведская компания Re:newcell, которая разработала новый материал, используя для его создания исключительно сношенную одежду. Материал назвали «циркулоза» (circulose), что отражает содержание в нем целлюлозы, а также указывает на цикличность процесса создания новых вещей из переработанных старых. Компания берет одежду, которую уже невозможно носить, или отходы текстильной промышленности. В первую очередь это хлопчатобумажные ткани, поскольку в них много целлюлозы.

С одежды удаляются пуговицы, молнии и прочие элементы, затем ее измельчают, обесцвечивают и превращают в кашеобразную массу. Эту массу высушивают и раскатывают в листы, которые сворачивают в рулоны и отправляют производителям тканей.

Из ткани шьют новую одежду, которую носят люди, снашивают, выбрасывают, и цикл повторяется снова. Немаловажно, что производство шведской компании использует энергию из возобновляемых источников, а для переработки текстиля применяет экологичные химические вещества.

В Re:newcell производят два вида волокон для циркулозы. В первом используется только переработанный хлопок (в основном из старых джинсов), во втором смешаны переработанный хлопок и вискоза из сертифицированной древесины. Многие крупные производители одежды, включая Levi`s, H&M и другие, сотрудничают с Re:newcell и шьют целые коллекции из циркулозы.

Лирический робот для работы в условиях радиации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученые Университета Манчестера создали робота с нежным именем Lyra, который поможет людям обследовать ядерные объекты

Фото: Университет Манчестера Ученые Университета Манчестера создали робота с нежным именем Lyra, который поможет людям обследовать ядерные объекты

Фото: Университет Манчестера

Ученые Университета Манчестера создали робота, который, по мнению разработчиков, способен полностью изменить такую сферу деятельности, как обследование ядерных объектов.

Робот с нежным именем Lyra может пробираться в такие места, где уровень радиации небезопасен для человека, например на АЭС или в ядерную лабораторию после аварии, собирать важную информацию об обстановке внутри и передавать ее специалистам. Для человека подобная работа если и возможна, то сопряжена с множеством рисков, включая облучение, и неудобствами, не последним из которых является громоздкий защитный костюм. Кроме того, в отдельные помещения или конструкции человек просто физически не может проникнуть, например в узкий проход или трубу. Lyra такие опасности и неудобства не смущают.

Робот, передвигающийся на гусеницах, оснащен пятью детекторами радиации, лазерным сканирующим устройством, двумя камерами, фонариками, механической рукой для взятия проб.

Весной прошлого года робот Lyra успешно прошел испытания на территории бывшей ядерной лаборатории в Дунрее на севере Шотландии, где располагался созданный в 1955 году центр ядерно-энергетических разработок и где до 1994 года работала АЭС «Дунрей». Сейчас этот объект выводится из эксплуатации и специалистам необходимы данные детального обследования территории и расположенных на ней сооружений. Lyra обследовал заброшенные помещения лаборатории, собрав радиологические характеристики, которые будут использованы для безопасного и эффективного вывода объекта из эксплуатации.

Потолок в миллионах звезд

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Домашний планетарий DS-1 от компании Dark Skys

Домашний планетарий DS-1 от компании Dark Skys



Немногие счастливчики могут похвастаться тем, что они регулярно видят усыпанное звездами ночное небо и им не мешают тучи или городское освещение. Конечно, жители крупных городов, где небо постоянно затянуто, а уличные фонари позволяют разглядеть разве что Луну, могут пойти в планетарий. Но любоваться звездной красотой в компании с несколькими десятками жаждущих того же и громко, а то и под попкорн, обсуждающих увиденное посетителей не всегда доставляет радость. Есть и домашние планетарии, однако редко какой из них передает изображение настолько достоверно, что возникает полное ощущение реального звездного неба.

Попытку решить проблему домашних планетариев предприняла небольшая компания Dark Skys. И, судя по отзывам потребителей, у нее получилось. Это признали и организаторы премии журнала Time за лучшее изобретение, которая была присуждена в 2020 году домашнему планетарию DS-1.

На его разработку и создание ушло два с половиной года. В результате удалось решить проблему нечеткого изображения, на которую многие жаловались. У DS-1 три версии, и самая простая из них позволяет увидеть 1,4 млн звезд. До этого обычные домашние планетарии показывали в среднем 60 тыс. звезд. Третья версия DS-1 выводит на потолок 4,1 млн звезд. Кроме того, у планетария есть функция добавления на изображение падающих звезд, медленного вращения ночного неба по часовой или против часовой стрелки.

Алена Миклашевская