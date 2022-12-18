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Очумелые штучки-8

Эти изобретения изменят жизнь к лучшему, если будут замечены

Тумбочка, освежающая и дезинфицирующая обувь. Звучащий светильник и колонка, которая светит. Улей для спасения пчел. Куртка из меди. Идеальная одежда для айтишников — брюки с накладной клавиатурой, мышкой и колонками. «Ъ» продолжает рассказывать о новых и старых изобретениях с большим потенциалом.

Свет, звук — красота

Аудиоколонка Teno, совмещенная со светильником

Аудиоколонка Teno, совмещенная со светильником

Фото: Lumio

Аудиоколонка Teno, совмещенная со светильником

Фото: Lumio

В одном этом устройстве соединились сразу несколько технологий настолько гармонично, что получилось что-то близкое к произведению искусства, пусть и технологического. Аудиоколонка Teno, совмещенная со светильником, придумана компанией Lumio и воплощена в двух цветовых вариантах, каждый из которых может украсить интерьер и будет одним из самых привлекающих внимание устройств, где бы оно ни появилось.

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Teno сделана в виде черной или светло-серой небольшой полусферы (она уютно помещается в сомкнутых ладонях), через которую проходит неровная трещина и делит ее на две части. Если раздвинуть эти части, внутри покажется необычный светильник с мягким, теплым светом, раздастся музыка.Светильник и колонка заряжаются через USB, управляются через Bluetooth, и у них нет никаких кнопок. Изменить громкость музыки или яркость света можно простым прикосновением. А два таких устройства можно соединить для получения стереозвука, что удобно, например, при просмотре фильма. Чтобы выключить Teno, достаточно сдвинуть обратно половинки. Одной зарядки хватает на четыре часа при 100-процентной яркости светильника и на восемь часов при 50-процентной громкости колонки. А когда устройство разряжается, оно сообщает об этом звуками падающих капель дождя. Teno была удостоена престижной премии Red Dot в области дизайна, присуждаемой Центром дизайна земли Северный Рейн—Вестфалия, в категории «Инновационный продукт и аудиодизайн». А журнал Time включил Teno в список лучших изобретений 2022 года.

Умный пчелиный приют

Умный пчелиный приют от Beewise

Умный пчелиный приют от Beewise

Фото: Beewise

Умный пчелиный приют от Beewise

Фото: Beewise

Это устройство также вошло в список лучших изобретений журнала Time, только в 2020 году. Придумавший его израильский стартап Beewise озаботился проблемой массовой гибели пчел от болезней, пестицидов или изменения климата.

Исследования показывают, что ежегодно мир теряет около 40% пчелиных колоний. А поскольку пчелы — главные опылители среди всех насекомых мира, их исчезновение грозит гибелью большинству растений, которые не могут размножаться без опыления.

Специалисты Beewise использовали искусственный интеллект, машинное зрение и робототехнику и создали инновационный улей Beehome. В улье размером с большой шкаф могут разместиться до 24 пчелиных семей. Устройство, использующее солнечную энергию, в автоматическом режиме непрерывно контролирует температуру и влажность внутри улья, выявляет и истребляет забравшихся туда паразитов или вредителей, регистрирует подготовку пчел к роению и разделению на несколько колоний. Оно также само, без помощи человека собирает мед. За всем происходящим в улье специалисты могут наблюдать дистанционно, а если возникает ситуация, требующая присутствия человека, Beehome сообщает об этом.

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По словам разработчиков, в таких условиях пчелиные семьи защищены от факторов, ведущих к гибели, они эффективнее опыляют растения, растет урожайность, улучшается качество меда. И пчеловодам в крупных хозяйствах не приходится бегать по всей большой площади от одного из тысячи ульев до другого, чтобы позаботиться обо всех пчелах — робот без устали следит за десятками пчелиных колоний круглосуточно. По оценкам Beewise, использование Beehome позволило сократить уровень потери численности пчел до 10%, в то время как средний показатель в индустрии пчеловодства составляет 35%, а нормальным уровнем считается 15%.

Умная тумбочка для обуви

Устройство для чистки и обеззараживания обуви COMODO

Устройство для чистки и обеззараживания обуви COMODO

Фото: Designer Dot

Устройство для чистки и обеззараживания обуви COMODO

Фото: Designer Dot

Наверняка почти все сталкивались с проблемой мокрой и грязной обуви, которая возникает с завидной регулярностью в межсезонье и в дождливую погоду. Еще неприятнее, если эта мокрая или грязная обувь начинает пахнуть. Необходимость возиться каждый день с мытьем, использовать дезодоранты и чистящие средства для обуви не всех воодушевляет. Устройство, которое создали дизайнерская студия Designer Dot и дизайнер Хеона Чо, решает все эти проблемы, а кроме того, благодаря своей конструкции и внешнему виду добавляет уюта в доме. COMODO похоже на стильную тумбочку и комфортный пуф одновременно.

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Название образовано от испанского слова Comodo, что означает «удобный, приятный». Устройство оснащено фильтром HEPA, ультрафиолетовой лампой и фильтром для улавливания запахов. Обувь, помещенная внутрь устройства, отлично просушивается, избавляется от неприятных запахов и вызывающих их бактерий, плесени, грибка. COMODO подходит для обуви любого размера, а само устройство не занимает много места.

Почти медная куртка

Куртка от Vollebak на 65% состоит из меди

Куртка от Vollebak на 65% состоит из меди

Фото: Vollebak

Куртка от Vollebak на 65% состоит из меди

Фото: Vollebak

Когда пытаешься представить себе, какой может быть одежда, сделанная из металла, первая мысль — это что-то тяжелое, громоздкое, холодное, неудобное, и вообще носить это невозможно. Как оказалось, ничего подобного. И это доказала компания Vollebak, создающая инновационную одежду из необычных материалов. Так, изготовленная ею куртка на 65% состоит из меди. Материал куртки трехслойный: верхний соткан из тонкой медной нити (ее длина превышает 11 км), переплетенной с полиуретаном. На этот слой накладывается второй — из водонепроницаемого материала, который имеет поры, открывающиеся и закрывающиеся для регулирования температуры. Третий слой сделан из износоустойчивого полиамида.

Такое сочетание материалов и слоев дает водо- и ветронепроницаемую куртку, которая выдерживает длительную носку. А кроме того, куртка обладает антибактериальным и противовирусным эффектом благодаря той же меди.

Когда на медную нить попадают микробы, высвобождающиеся при этом ионы меди повреждают клеточную мембрану бактерий или оболочку вируса и разрушают их ДНК или РНК. Медь способна убивать даже бактерии, устойчивые к антибиотикам, в том числе, например, метициллинрезистентный золотистый стафилококк. Возможно, этому материалу под силу справиться и с коронавирусом, однако команда Vollebak не проводила соответствующих исследований. Во всяком случае, пока.

Брюки — мечта айтишника

Брюки «Красавица и гик» со встроенной клавиатурой, мышью и колонками

Брюки «Красавица и гик» со встроенной клавиатурой, мышью и колонками

Фото: Nieuwe Heren

Брюки «Красавица и гик» со встроенной клавиатурой, мышью и колонками

Фото: Nieuwe Heren

Брюки, которые значительно упрощают жизнь айтишников и людей, проводящих значительную часть времени за компьютером, придумали дизайнеры Эрик де Нийс и Тим Смит из нидерландской компании Nieuwe Heren. В брюки под названием «Красавица и гик» встроена полноценная компьютерная клавиатура со всеми необходимыми кнопками. Она соединяется с компьютером беспроводной связью, и работать на ней удобно и сидя, и полулежа. Кроме того, на брюках есть небольшая мышь, которая хранится в заднем кармане, и два динамика. При этом, по словам разработчиков, наличие всего этого оборудования на брюках не делает их тяжелыми — они лишь чуть тяжелее обычных джинсов.

Алена Миклашевская

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