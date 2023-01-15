Приключения электроники в Лас-Вегасе

На минувшей неделе в США завершилась выставка потребительской электроники Consumer Electronic Show 2023. В этот раз участники решили выйти за рамки привычного жанра и показали не только очередные телевизоры с безграничным разрешением, мощные ноутбуки и странноватые гаджеты наподобие умного скворечника с веб-камерой или подвесного очистителя для унитаза, совмещенного с анализатором состава мочи, передающего расшифровку анализа по Bluetooth в специальное приложение на телефоне. Посетителям представили новые технологии и в области автопрома, и косметики, и ухода за детьми, подобно тому, как в одном единственном мегамолле посетитель может купить все, не выходя за его пределы.

Через две зимы, через две весны

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Электрический прототип Mercedes-Benz Vision EQXX с запасом хода 1200 км Фото: Reuters / Steve Marcus Автономный карьерный самосвал Caterpillar 777 Фото: Reuters / Steve Marcus Концепт автономного электромобиля M.Vision TO на стенде Hyundai Mobis Фото: Reuters / Steve Marcus Электрический концепт-кар Peugeot Inception Фото: Reuters / Steve Marcus Следующая фотография 1 / 4 Электрический прототип Mercedes-Benz Vision EQXX с запасом хода 1200 км Фото: Reuters / Steve Marcus Автономный карьерный самосвал Caterpillar 777 Фото: Reuters / Steve Marcus Концепт автономного электромобиля M.Vision TO на стенде Hyundai Mobis Фото: Reuters / Steve Marcus Электрический концепт-кар Peugeot Inception Фото: Reuters / Steve Marcus

Впервые с января 2020 года ежегодная выставка Consumer Electronic Show (CES) состоялась не в виртуальном (январь 2021 года) и не в усеченном и полувиртуальном (январь 2022 года) формате. Снятие коронавирусных ограничений в США в прошлом году позволило компаниям выложить все, что они накопили в своих исследовательских лабораториях за эти два года. В шоу приняли участие не только производители собственно потребительской электроники, но и такие автоконцерны, как BMW и Honda, французский производитель косметики L`Oreal, производители детских колясок и фитнес-тренажеров.

Одним из самых необычных для шоу потребительской электроники, превратившим CES в подобие международного автосалона, стал стенд немецкого концерна BMW.

Баварская компания показала первый в мире автомобиль, который может полностью менять свой цвет за несколько секунд. Кузов концепт-модели BMW iVision Dee покрыт панелями с использованием технологии E-ink, которая используется, например, в электронных книгах. Всего таких панелей установлено 266. При помощи специального приложения на смартфоне пользователь может, как в компьютерной игре, изменить цвет всего автомобиля несколькими движениями пальцев. Панели «перекрасят» его на ваших глазах. Стоимость автомобиля не сообщается. Поэтому не понятно, во сколько может обойтись кузовной ремонт машины с таким количеством интерактивных панелей даже при незначительном дорожном происшествии.

Еще один автоконцерн, принявший участие в CES-2023,— японская Honda Motor. Совместно с компанией Sony она представила концепт автомобиля Afeela, который позиционируется как «электромобиль нового поколения». Автомобиль является умным настолько, что может входить в «эмоциональный контакт» с водителем и пассажирами. Отсюда и название, отсылающее к слову «чувство, чувствовать» (англ.— «feel»). При создании этого автомобиля Honda занималась исключительно автомобильными функциями, а Sony превратила его в настоящий мультимедийный центр со своим фирменным дизайном — только на колесах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Концепт-кар первый в мире автомобиль BMW iVision Dee (Digital Emotional Experience), который может полностью менять свой цвет с помощью электронных чернил Фото: Reuters / Steve Marcus Прототип электромобиля нового поколения Afeela, результат партнерства Sony и Honda Фото: Reuters / Steve Marcus Электрический седан Volkswagen ID.7 Фото: Reuters / Steve Marcus Первый в мире электромобиль на солнечной энергии Lightyear 0 Фото: Reuters / Steve Marcus Следующая фотография 1 / 4 Концепт-кар первый в мире автомобиль BMW iVision Dee (Digital Emotional Experience), который может полностью менять свой цвет с помощью электронных чернил Фото: Reuters / Steve Marcus Прототип электромобиля нового поколения Afeela, результат партнерства Sony и Honda Фото: Reuters / Steve Marcus Электрический седан Volkswagen ID.7 Фото: Reuters / Steve Marcus Первый в мире электромобиль на солнечной энергии Lightyear 0 Фото: Reuters / Steve Marcus

Помимо 45 внешних радаров и сенсоров, расположенных по периметру всего автомобиля и призванных обеспечить максимальную безопасность и предсказуемость вождения в ручном или беспилотном режиме, автомобиль оборудован внешней мультимедийной панелью над передним и задним бамперами. На эти панели водитель может выводить текущие данные о погоде, результатах спортивных соревнований, картинки, видеотрансляции и прочий контент, развлекая таким образом всех окружающих и входя «в эмоциональный контакт с ними». Внутри автомобиля вся передняя панель салона является одним большим мультимедийным экраном — чем-то вроде гибрида большого телевизора Sony со всеми возможностями интегрированной в Afeela приставки PlayStation. Подразумевается, что водитель и пассажиры могут наслаждаться играми, видео, стримингом, прослушиванием музыки и другими возможностями такой панели, когда автомобиль едет в беспилотном режиме, которых в Afeela три: городской, магистральный и смешанный.

Не самым привычным для CES участником стала французская компания L`Oreal, больше известная своей косметикой, чем технологиями. Она представила устройства, которые привлекли внимание даже весьма искушенных посетителей шоу.

Первое такое устройство — механический помощник для нанесения губной помады (Motorized Lipstick Applicator). Гаджет предназначен для людей с ограниченными возможностями, у которых ослаблены или нарушены функции движения или координации рук. Он удерживает помаду, позволяя быстро и спокойно поднести ее к лицу и точно нанести на губы. Встроенные стабилизаторы и механизмы устройства анализируют ненужные колебания и неточные движения рук владельца, корректируя эти движения и удерживая помаду в оптимальном положении.

Второе устройство под названием Brow Printer предназначено для подкрашивания или косметической корректировки формы бровей. Оно состоит из специального приложения, которое анализирует лицо владельца при помощи камеры смартфона и выбирает несколько вариантов оттенков и формы бровей. После этого приложение передает данные на портативное устройство, которое и «рисует» брови вместо традиционного карандаша.

Простые сложности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Изогнутые OLED-экраны на стенде LG Electronics Фото: Reuters / Steve Marcus Робот-бариста и бармен Adam умеет готовить чайные напитки Фото: Reuters / Steve Marcus Скворечник Birdbuddy с фото- и видеокамерами позволяет с помощью приложения для смартфона определять тип птицы Фото: Reuters / Steve Marcus Моторизованная умная коляска GluxKind Ella Фото: John Locher / AP Следующая фотография 1 / 4 Изогнутые OLED-экраны на стенде LG Electronics Фото: Reuters / Steve Marcus Робот-бариста и бармен Adam умеет готовить чайные напитки Фото: Reuters / Steve Marcus Скворечник Birdbuddy с фото- и видеокамерами позволяет с помощью приложения для смартфона определять тип птицы Фото: Reuters / Steve Marcus Моторизованная умная коляска GluxKind Ella Фото: John Locher / AP

Конечно, на CES-2023 были представлены и такие традиционные устройства, как огромные плоские телевизоры, мощные ноутбуки, усовершенствованные игровые контроллеры и другие нормальные представители собственно потребительской электроники. Одним из таких устройств, привлекших особое внимание обозревателей, стал полностью беспроводной телевизор от LG. Все сигналы, поступающие на телевизор, будь то кабельное или спутниковое ТВ, фильм, стриминговый контент, видеоигры и т. п., передаются беспроводным сигналом от небольшой приставки, которая работает в радиусе до 10 м. Приставку можно установить в незаметном месте, например под столом или за шкафом, и к телевизору не будут тянуться мотки извивающихся проводов. Единственный оставшийся провод – для питания телевизора от электросети. Но и он утоплен в подставку, которой оборудован огромный экран с диагональю 97 дюймов.

Один из главных конкурентов LG — другой южнокорейский гигант Samsung — тоже нашел, чем удивить посетителей. Он представил сразу несколько инновационных дисплеев, которые можно гнуть в самые разные стороны и даже растягивать. Например, разложив устройство в 10-дюймовый планшет, его можно растянуть, увеличив экран до 12 дюймов. Другой дисплей можно сгибать как в одну сторону, так и другую — таким образом изображение показывается на двух противоположных сторонах устройства. Это может пригодиться для тех, кто хочет посмотреть фильм и не сидеть вплотную друг к другу, а, например, по разные стороны стола.

Но CES-2023 не оказалась бы столь необычной, если бы на ней были представлены только такие — пусть очень инновационные и технологичные — устройства от компаний, занимающихся собственно потребительской электроникой.

Канадская компания Gluxkind представила беспилотную детскую коляску Ella. Используя системы автономного вождения с сенсорами и сканерами, которые уже давно применяются в автомобилях, коляска с электроприводом едет сама, ориентируясь в пространстве и объезжая препятствия. Таким образом родитель или няня могут больше не толкать коляску перед собой и заниматься своими делами, давая на время отдохнуть рукам, пока ребенок мирно дремлет. Датчики коляски также анализируют движения ребенка и при необходимости могут включить режим укачивания или звук «белого шума».

Отдохнув от толкания коляски, родители или любой другой человек могут позаниматься фитнесом, одновременно заряжая свой планшет. В этом поможет гибрид велотренажера и рабочего стола от компании Acer — Acer eKinekt BD 3. Принцип работы велостола прост. Кинетическая энергия от вращения педалей генерирует электрическую, которая и заряжает один или несколько гаджетов через USB-порты на встроенной столешнице. Один час вращения педалей с каденсом 60 вращений в минуту дает 75 Вт электроэнергии. Если же домашнему или офисному физкультурнику хочется немного отдохнуть от работы, он может полностью сосредоточиться на фитнесе, наблюдая в реальном времени за параметрами своего занятия и процессом своего физического совершенствования: скоростью движения, пройденного расстояния, сожженных калорий и т. д., как на обычном велотренажере.

Евгений Хвостик