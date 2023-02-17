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Коммерсантъ FM
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Медведев об отказе Зеленского от переговоров: ему надо будет подписать то, что скажут

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Господин Медведев заявил, что украинскому лидеру нужно будет «подписать то, что скажут».

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Вместе с тем политик усомнился, что эта бумага обеспечит какие-либо гарантии. В связи с этим он упомянул Минские соглашения, заявив, что каждый новый украинский лидер «аннулирует наследство своего предшественника».

В своем посте Дмитрий Медведев отреагировал на позицию Владимира Зеленского, высказанную накануне, 16 февраля, в интервью BBC. Украинский президент исключил территориальные уступки для мирного урегулирования конфликта с Россией. На вопрос о возможном компромиссе с президентом России Владимиром Путиным он сказал: «Компромисс с Путиным? Нет! Почему? Потому что нет веры».

В декабре 2022 года началась дискуссия о Минских соглашениях, в рамках которых в 2015 году Россия, Украина, Франция и Германия подписали комплекс мер для реализации договора. Бывший экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что соглашения были подписаны, чтобы дать время Украине для усиления армии. Позже аналогично высказались экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко.

В ответ Владимир Путин заявил о разочарованности, поскольку российская сторона доверяла своим партнерам во время подписания соглашений. Однако накануне экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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