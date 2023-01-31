Порошенко: Минские соглашения дали Украине восемь лет для строительства армии

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Минские соглашения дали Киеву время на укрепление армии, экономики и «проукраинской антипутинской коалиции».

«Знаете, в чем состоит успех Минских соглашений, несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции»,— сказал господин Порошенко для фильма BBC «Путин против Запада» (цитата по ТАСС).

Кристоф Хойсген, который в 2005–2017 годах работал советником на тот момент канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в фильме BBC рассказал о том, в какой обстановке подписывались Минские соглашения. По его словам, господин Порошенко говорил госпоже Меркель о плачевной ситуации для украинских войск в Дебальцево. «Порошенко ясно заявил ей, что силам обороны нанесено поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении»,— сказал господин Хойсген.

В начале декабря Ангела Меркель, комментируя реализацию Минских соглашений, заявила, что Украина использовала полученное время, «чтобы стать сильнее». Президент РФ Владимир Путин считает слова экс-канцлера ФРГ доказательством обмана в отношении России. По его мнению, теперь ясно, что «смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в январе написал статью, в которой назвал Минские соглашения ошибкой. По его мнению, это соглашение должно стать примером того, каких договоренностей с Россией необходимо избежать в будущем.

Леонид Уварчев