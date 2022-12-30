Экс-президент Франции Олланд: Минские соглашения позволили укрепить ВСУ

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете The Kyiv Independent заявил, что Минские соглашения предоставили Украине возможность усилить свой военный потенциал. Ранее аналогичную позицию высказала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Она была лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность»,— сказал господин Олланд.

В 2014 году представителями России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР был подписан Минский меморандум о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. Из-за нарушений договоренностей в 2015 году было подписано второе Минское соглашение.

По его мнению, Минские соглашения на время остановили наступление России на Украину. Запад должен был воспользоваться этой передышкой, чтобы предотвратить дальнейшие попытки РФ продвигаться на Украину, но этого не произошло, считает экс-президент.

Уход США с международной арены в вопросе урегулирования в Сирии, ослабление связей Вашингтона и Брюсселя в период президентства Дональда Трампа и вывод американских войск из Афганистана стали для президента России Владимира Путина признаками слабости западного лагеря, уверен господин Олланд. Европа же, считает он, за это время не смогла понять, как зависимость от российского газа ее ослабляет.

7 декабря в интервью немецкой газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения были попыткой «дать Украине время», и «она использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня». Владимир Путин заявил, что сказанные экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель слова навели его на мысли, что военную операцию, возможно, надо было начинать раньше.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был согласован в феврале 2015 года Россией, Украиной, Францией и Германией. В саммите в «нормандском формате» участвовали Владимир Путин, президент Украины на тот момент Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель.

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Эрдни Кагалтынов