Сурков заявил, что он не надеялся на выполнение Минских соглашений

Экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений он не рассчитывал на их выполнение. Об этом он сообщил в интервью научному руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. Интервью господина Суркова состоит из четырех вопросов, на которые господин Сурков односложно отвечает — «да» и «нет». Текст интервью:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Сурков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владислав Сурков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«1. Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано? — ДА.

2. Считаете ли Вы действия нашей армии эффективными? — ДА.

3. Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены? — НЕТ.

4. Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада? — ДА».

В интервью Владислава Суркова Алексею Чеснакову от 2020 года говорилось, что господин Сурков отвечал в формате «СМС». Было ли новое интервью выполнено в жанре «СМС-интервью», не уточняется.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия надеялась на то, что Минские соглашения будут соблюдаться всеми сторонами. По его словам, пессимизм появился только на финальных стадиях работы..

«Вы знаете, сколько Россия приложила усилий, чтобы вынудить Украину, Берлин и Париж выполнять обязательства. Усилия изрядные. Сколько переговоров еще Путин провел, Сурков, Козак. Основная задача была выполнить обязательства. никто этого не собирался делать, как мы поняли впоследствии. Ну уже на финальных стадиях появился пессимизм. А сейчас вот открыто заявили, что это был камуфляж»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Первые Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года представителями трехсторонней контактной группы (России, Украины, ОБСЕ). Они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые Минские соглашения были подписаны в 2015 году в районе Дебальцево. В них также участвовали представители Германии и Франции.

В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все участники понимали — Минские соглашения только заморозят конфликт на востоке Украины, но не решат его. По ее словам, соглашение было попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее. Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, соглашение заключили для подготовки Украины к боевым действиям, и сказал, что военную операцию надо было начинать раньше.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сам решил не выполнять Минские соглашения. По его словам, он сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель, что их исполнить невозможно.

Анастасия Ларина