Что происходит после ввода войск России на Украину. День 359-й

В районе Балаклавской ТЭС в Севастополе был сбит беспилотник. Эстония предложила странам Евросоюза инвестировать около $4,3 млрд в совместную закупку боеприпасов для Украины. США поддерживают удары Киева по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Во второй половине 2022 года Япония на 90% уменьшила закупки нефти из России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:38. Невоенные расходы Украины сейчас полностью покрывают западные партнеры — глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «Вести».

9:15. Врио главы ДНР Пушилин отчитался о проведенном «мозговом штуме» на тему цен на социально значимые товары — власти региона намерены добиться их снижения до уровня Ростовской области.

9:12. Канада поддерживает инициативу о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

8:55. В районе Балаклавской ТЭС в Севастополе был сбит беспилотник, повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме — губернатор города Развожаев.

8:41. Пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч заявила, что сообщения о пакистанских поставках боеприпасов Украине через другие страны не соответствуют действительности.

8:30. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Бахмута немедленно эвакуироваться из города, чтобы не подвергать себя опасности и не создавать «дополнительных проблем» для военных и волонтеров.

8:16. Во второй половине 2022 года Япония сократила закупки российской нефти на 90%, угля — на 60%, рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

8:13. Эстония предложила странам Евросоюза инвестировать около $4,3 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов, чтобы «помочь украинским военным выдержать войну» — Bloomberg.

8:10. Украине отправлены первые 14 танков AMX-10RC — издание Forces Operations со ссылкой на военный источник.

8:09. В ООН считают, что исключение России из Совета Безопасности не способствует долгосрочному поиску мира — представитель генсека Стефан Дюжаррик.

8:08.Владимир Зеленский: оружие — это единственный язык, который понимает Россия.

8:08. Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что российские военные уже ведут наступление «с нескольких направлений», а также призвал страны Запада увеличить поставки оружия Украине.

8:06. РБК: владелец IKEA и «Мега» Ingka Group ищет покупателей на весь портфель своей недвижимости в России, ее площадь оценивается в 2,3 млн кв. м.

8:03. Курс доллара на Мосбирже вырос до 75 руб. впервые с 25 апреля прошлого года, курс евро поднялся выше 80 руб.

8:02. Сегодня в Германии начнется Мюнхенская конференция по безопасности, в которой поучаствуют около 150 глав государств и правительств, а также министров разных стран. Центральной темой станет конфликт на Украине.

8:01. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, выход России из ВТО обсуждается, но в правительстве идею не поддерживают.

8:00. США считают, что Украина не будет в безопасности без демилитаризации Крыма, страна поддерживает удары Киева по военным сооружениям в регионе — заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.