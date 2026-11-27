На ЦИАН «подписались» новые акционеры
О чем говорит ситуация вокруг платформы
Все основные акционеры ЦИАН продали свои пакеты. Обладателями бумаг стали основатель финтех-группы «Баланс-платформа» Леван Назаров и инвестгруппа «Атон», подтвердили в компании. Никто из них не получил более 30% акций. А это доля, при которой остальным инвесторам должны предложить выкуп бумаг.
Смена собственников происходит на фоне планов «Т-Технологий» приобрести контрольный пакет ЦИАНа. Там предлагали акционерам почти 1 тыс. руб. за бумагу, то есть с премией к рыночной стоимости примерно в 30%. Всю компанию «Т-Технологии» оценивали в 77 млрд руб. Как ранее сообщал “Ъ”, активом также интересовался Альфа-банк. На фондовом рынке сейчас следят за происходящим с опасением, заметил исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук:
«Когда не пересекается граница в 30%, нет никакой обязанности выставлять оферту остальным миноритариям. Но с учетом квазиказначейских акций там есть полный контроль над компанией. Возможно, если речь идет о конкуренции, то это такой сценарий, при котором пострадает публичный рынок: миноритарии эту оферту не получат, а при этом контроль над компанией изменился. При этом, конечно, надо понимать и смотреть, есть ли тут какая-то согласованность, аффилированность между этими игроками, на источник денег для финансирования этих двух сделок».
В самом ЦИАНе заверили, что смена акционеров не повлияет на стратегию развития сервиса. Ранее компания подтвердила, что получила предложение от «Т-Технологий» и анонсировала, что создаст специальный комитет, который его оценит.
Может ли тогда новая структура владельцев быть промежуточным этапом? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с начальником аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олегом Абелевым:
«Это было сделано как раз с пониманием того, что, видимо, какую-то довольно большую премию новые владельцы заплатили основателям. Теперь большой вопрос по поводу того, последует ли оферта, которая фигурировала со стороны "Т-Технологий" по выкупу акций.
В связи с тем, что нет мажоритарного акционера, процесс достижения договоренности по оферте может быть сильно затянут. И вообще большой вопрос, будет ли эта оферта теперь.
Вот с этой точки зрения, да, те миноритарии, которые надеялись на возможную консолидацию 100% со стороны "Т-Технологий" и выкуп бумаг по 993 руб. за штуку, могут быть в минорных настроениях. Таким образом вопрос договоренности выходит на первый план.
Я бы не сказал, что это какой-то негатив, потому что, возможно, ЦИАН будет активно развиваться и с новыми собственниками, и последут органический рост и цены, и капитализации. Но если с точки зрения "Т-Технологий" была понятна идея и цель консолидации (построение экосистемы, кросс-продажи, объединение клиентских баз), то со стороны "Атона" это просто прямая инвестиция. Что касается стороны структур господина Назарова, то здесь больше вопросов, чем ответов.
Мне кажется, что стороны просто нашли устраивающие их условия по цене и опередили коллег из "Т-Технологий", которые думали о возможной оферте и сделке. Может быть, это подготовительная часть перед другой сделкой, сложно сказать».
На фоне новостей акции ЦИАН 27 ноября в моменте падали почти на 10%. Платформа с объявлениями о недвижимости появилась в 2001 году. По данным самой компании, сервис занимает на российском рынке долю в 40%.