«Когда не пересекается граница в 30%, нет никакой обязанности выставлять оферту остальным миноритариям. Но с учетом квазиказначейских акций там есть полный контроль над компанией. Возможно, если речь идет о конкуренции, то это такой сценарий, при котором пострадает публичный рынок: миноритарии эту оферту не получат, а при этом контроль над компанией изменился. При этом, конечно, надо понимать и смотреть, есть ли тут какая-то согласованность, аффилированность между этими игроками, на источник денег для финансирования этих двух сделок».