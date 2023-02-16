Зеленский заявил, что Украина не уступит Донбасс и Крым из-за европейского выбора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС, что не пойдет на территориальные уступки. По его словам, компромисс насчет статуса Донбасса, Крыма и южных территорий станет «бомбой в центре Европы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters

«Мы идем в Европу, Украина выбрала этот путь. Все это невозможно потерять. Украина хочет гарантий безопасности, все мы хотим — мы объединены. Поэтому какие-либо территориальные компромиссы будут только ослаблять наше государство»,— заявил президент Украины.

Также он отверг возможность пойти на компромисс с президентом России Владимиром Путиным.

«Вопрос же не в слове "компромисс". Зачем его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни. Они каждый день происходят. Вопрос — с кем. Компромисс с Путиным? Нет! Почему? Потому что нет веры»,— заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский предлагал план урегулирования конфликта, одним из условий которого является возвращение территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Однако Москва настаивает на признании присоединенных регионов российскими.

Вместе с тем господин Зеленский также неоднократно говорил, что не понимает, с кем из представителей российской власти вести диалог. Согласно его указу, Украина не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».