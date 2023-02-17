Андрей Мордвичев сменил Александра Лапина на должности командующего ЦВО

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял пост командующего Центральным военным округом (ЦВО). На этой должности он сменил генерал-полковника Александра Лапина. Информация об этом появилась в «Спарк-Интерфаксе» и ЕГРЮЛ.

До октября 2022 года Александр Лапин занимал должность командующего ЦВО и группировкой российских войск «Центр» в военном конфликте России и Украины. По информации РБК и Ura.ru, в начале января его назначили на пост начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. В Кремле тогда не опровергали и не подтверждали эту информацию.

За время службы на Украине его не раз критиковали основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Они обвиняли господина Лапина в неудачах российской армии на лиманском направлении, над которым Россия потеряла контроль в октябре 2022 года.

Андрей Мордвичев командовал 8-й армией, а также руководил войсками во время боев за Мариуполь. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщал о его назначении на пост командующего ЦВО в январе этого года.

О том, что происходит на 359-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко