СМИ: критикуемый за неудачи в зоне СВО генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск

Генерал-полковника Александра Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил РФ, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны. Аналогичную информацию приводит источник «Ура.ру». Кто занимал должность начальника штаба до этого, на сайте Минобороны не сказано.

По данным источника «Известий», основной задачей господина Лапина будет планирование боевой подготовки и перевооружение частей и соединений Сухопутных войск. Издание утверждает, что должность стала вакантной после того, как Василий Тонкошкуров перешел в Минпромторг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лапин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Александр Лапин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С ноября 2017 года господин Лапин был командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), а также командовал группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. Его сняли с должности в ноябре 2022-го. Это произошло после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил генерала в том, что российские войска были вынуждены оставить Красный Лиман. Временно исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО назначили генерал-майора Александра Линькова.

Александр Лапин был начальником штаба группировки российских войск в Сирии с октября 2018-го по январь 2019 года. В июле 2022 года по указу президента Владимира Путина был удостоен звания Героя России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».