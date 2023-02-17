Чем известен Андрей Мордвичев

17 февраля стало известно, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял пост командующего Центральным военным округом (ЦВО). На этой должности он сменил генерал-полковника Александра Лапина. Подробности биографии Андрея Мордвичева — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мордвичев (в центре)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Андрей Мордвичев (в центре)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Мордвичев Андрей Николаевич родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 году — Общевойсковую академию ВС РФ имени Фрунзе.

На сайте депутата Дмитрия Саблина говорится, что господин Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне 2008 года и командовал тогда 28-й мотострелковой бригадой.

Согласно открытым источникам, с 2010 года занимал должность заместителя командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Московского военного округа (полигон Алабино). С апреля 2011 года по 2012 год командовал 4-й танковой бригадой Западного военного округа. По информации Минобороны России, при нем она получила отличные оценки по всем видам подготовки.

По информации сайта депутата Дмитрия Саблина, с 2012 года командовал 7-й гвардейской танковой бригадой (Челябинская область). Согласно новостям Минобороны России, в июне 2013 года возглавлял «передовое соединение Восточного военного округа».

В 2016 году после окончания академии Генштаба ВС РФ назначен на должность заместителя командира корпуса.

По открытым источникам, с 2017 года командовал 68-м армейским корпусом Восточного военного округа. Местные СМИ также представляли его как начальника Южно-Сахалинского гарнизона.

По данным Минобороны, в 2017–2019 годы — начальник штаба—первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа (она дислоцируется в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областях и Алтайском крае). Согласно данным Минобороны России, при нем в Сибири военнослужащие впервые отработали действия по оборудованию «Сирийского вала». С 2019 по 2021 год занимал аналогичную должность в 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. С ноября 2021 года назначен ее командующим.

С 2022 по 2023 год — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

По данным СМИ, весной 2022 года как командующий 8-й армией руководил армейскими подразделениями при взятии Мариуполя и «Азовстали». 18 марта 2022 года украинская сторона заявила, что Андрей Мордвичев погиб на аэродроме в Чернобаевке. После публикации глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь, чтобы лично встретиться с Андреем Мордвичевым и опровергнуть информацию о его смерти. По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, под Мариуполем Мордвичев получил ранение.

В конце 2022 года замещал командующего Центральным военным округом Александра Лапина на время отпуска. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин также сообщал о его назначении на пост командующего ЦВО в январе 2023 года.

Генерал-лейтенант. В разные годы командовал парадами Победы в Южно-Сахалинске, Новосибирске и Волгограде. Награжден орденами Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Многодетный отец.