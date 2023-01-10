В Кремле не подтвердили и не опровергли назначение Лапина главой штаба Сухопутных войск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. Ранее о назначении господина Лапина со ссылкой на источники сообщали СМИ.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "Секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было»,— сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее сегодня, 10 января, РБК и «Ура.ру» сообщали о назначении Александра Лапина со ссылкой на источники в Минобороны. По данным источника «Известий», основной задачей господина Лапина на новом посту станет планирование боевой подготовки и перевооружение частей и соединений Сухопутных войск.

С ноября 2017 года Александр Лапин занимал должность командующего войсками Центрального военного округа и группировки российских войск «Центр». 1 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил генерала в оставлении российскими войсками Красного Лимана. Среди прочего глава региона раскритиковал Александра Лапина за то, что тот не обеспечил свое подразделение необходимой связью и подвозом боеприпасов. Вслед за этим господина Лапина сняли с должности.

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Лусине Баласян