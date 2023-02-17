Минфин планирует реализовать взносы бизнеса в бюджет через налоговые поправки

Правительство России не отказывается от идеи добровольных взносов в бюджет со стороны бизнеса, однако намерено реализовать сборы через дополнительное налогообложение части прироста финансового результата. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, и, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы»,— сказал господин Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, бизнес «готов поделиться с государством» частью своей прибыли. «Пока рассматриваются 22-й и 21-й год по сравнению с 19-м и 20-м»,— уточнил министр, прирост результата за какие годы может быть обложен добровольным взносом.

8 февраля вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство ведет переговоры с крупным бизнесом об однократном добровольном взносе в бюджет из дохода за 2022 год. Как сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, компании обсуждали эту идею с кабмином около двух месяцев и решили, что она нереализуема. В Минфине ранее поясняли, что изменение базовых параметров налоговой системы России не планируется.

По предварительной оценке Минфина, в 2023 году дефицит бюджета России должен составить 3 трлн руб. По итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб.

Подробнее о дополнительных сборах с крупного бизнеса — в материале «Ъ» «Платеж средь бела дня».

Андрей Сапожников