Минфин не поддержал предложение РСПП увеличить налог на прибыль

Правительство России не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил Российский союз промышленников и предпринимателей, сообщил Минфин. В 2023 году изменение базовых параметров налоговой системы России не планируется, заявили в министерстве.

«Дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике, а только в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков. Соответственно, эффект от такой меры для разных отраслей экономики будет неравнозначным»,— говорится в сообщении Минфина.

В министерстве отметили, что эффект от предложенной меры будет неравнозначным для разных отраслей российской экономики. Минфин призвал рассматривать те отрасли и компании, которые извлекли сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе.

Правительство не обсуждает изменение ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, подчеркнули в Минфине.

Сегодня, 8 февраля, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России обсуждает с крупными отечественными компаниями однократный добровольный взнос в бюджет из дохода за 2022 год. По информации The Bell (признан в РФ иностранным агентом), российские власти предложили бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд руб. Представители бизнеса в ответ предложили увеличить налог на прибыль российских компаний с 20% до 20,5%.