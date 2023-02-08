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Коммерсантъ FM
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Правительство России обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет

Российские власти обсуждают с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет из дохода, полученного в 2022 году, который оказался финансово удачным. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс»,— сказал господин Белоусов журналистам (цитата по «Интрефаксу»).

Он добавил, что по этой теме ведется дискуссия, вопрос прорабатывается с бизнесом. По словам вице-премьера, об увеличении налогов речи не идет.

Андрей Белоусов заявил, что это — формат windfall tax, то есть однократное взимание налогов. «Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует»,— заверил он.

Ранее The Bell (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на источники сообщил, что правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд руб. Бизнес, по данным издания, выступил со встречным предложением — увеличить в 2023 году 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 п.п., до 20,5%. Размер взноса в бюджет господином Белоусовым озвучен не был.

Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в этом году должен составить 3 трлн руб., по итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб. По итогам первого месяца года доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%. Всего за месяц ведомство потратило больше 3 трлн руб., при этом получило только 1,5 трлн руб. По сравнению с январем прошлого года поступления от нефтегазового комплекса упали на половину, а в других секторах — почти на треть.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ FM» «Российский бюджет настроился на дефицит».

Дарья Эрозбек

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