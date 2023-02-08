Глава РСПП считает нереализуемой идею добровольного взноса крупного бизнеса в бюджет

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил РБК, что компании почти два месяца обсуждали с кабинетом идею добровольного взноса в российский бюджет и пришли к выводу о ее нереализуемости. В качестве альтернатив добровольному взносу господин Шохин предложил, в частности, повысить налог на прибыль на 0,5 п. п. или выпустить новый тип гособлигаций, привязанных к ситуации с дефицитом бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Очень трудно будет реализовать идею добровольного взноса. Компании разные — и с точки зрения маржинальности бизнеса в 2022 и 2023 годах, и с точки зрения ситуации с уплачиваемыми налогами (например, в отдельных отраслях дополнительные налоговые изъятия предусмотрены на 2023 год в виде повышенных ставок НДПИ). Более того, разные ситуации с инвестициями, в том числе социальными, на территориях присутствия. Если измерять все эти параметры, мы надолго уйдем в ручной режим»,— сказал глава РСПП.

Кроме того, по словам господина Шохина, средства, заработанные компаниями в 2022 году, к моменту введения взноса уже будут распределены в соответствии с принятыми ранее корпоративными решениями. В некоторых компаниях корпоративные процедуры не могут обойти даже мажоритарные акционеры, отметил он. Господин Шохин добавил, что благоприятная конъюнктура, исходя из которой правительство ставит вопрос о добровольном взносе, в 2023 году для многих отраслей закончилась, поэтому некоторые компании не смогут рассчитывать на свободные средства для взноса.

Глава РСПП заявил, что в 2022 году Минфин уже привлек в бюджет средства, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой. «В 2022 году был принят ряд мер, которые привели к незапланированным дополнительным поступлениям относительно принятого ранее бюджета. Речь идет о механизме пересчета курсовых разниц для целей налогообложения (соответствующее письмо было направлено Минфином 22 декабря), который отличается от порядка, введенного антикризисным законом весной»,— уточнил господин Шохин.

Он предложил Минфину несколько альтернатив добровольному взносу. Средин них — выпуск ОФЗ, обслуживание которого зависит от уровня дефицита бюджета; стимулирование инвестиций в социальные и ориентированные на бизнес проекты; создание венчурного фонда, в который частные компании и государство будут вкладываться по формуле 50 на 50 и которым будет управлять крупный бизнес. Самым сбалансированным и простым решением проблемы дефицита бюджета является повышение налога на прибыль, считает господин Шохин. «По нашему расчету, дополнительные 0,5 п. п. в федеральную часть налога на прибыль были бы достаточны для выхода на уровень дополнительных доходов, которые правительство рассчитывает получить в виде добровольного взноса бизнеса»,— сказал глава РСПП.

Сегодня, 8 февраля, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России обсуждает с крупными отечественными компаниями однократный добровольный взнос в бюджет из дохода за 2022 год. Источник РБК, знакомый с ходом консультаций, сказал, что базовый размер взноса — 200 млрд руб. Минфин не поддержал предложение РСПП увеличить налог на прибыль. В 2023 году изменение базовых параметров налоговой системы России не планируется, заявили в министерстве.

Эрдни Кагалтынов