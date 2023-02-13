Йенс Столтенберг: конфликт на Украине вошел в стадию «войны логистик»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов, в связи с чем альянс планирует увеличить свои целевые показатели по их запасам. Также он допустил передачу Украине истребителей и заявил, что альянс должен помочь создать Киеве еще более сильную армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Это (большое количество боеприпасов для Украины.— “Ъ”) создает нагрузку на нашу оборонную промышленность»,— заявил генсек НАТО (цитата по Reuters). Йенс Столтенберг призвал страны-участницы альянса наращивать производство боеприпасов.

Господин Столтенберг заявил, что опасается нового масштабного российского наступления на Украине. «Мы видим, как они направляют больше войск, больше оружия»,— сказал генсек НАТО. По его словам, альянс считает нынешнюю стадию конфликта на Украине «войной логистики» и считает необходимым быстрее направлять технику и боеприпасы Киеву.

Йенс Столтенберг также сообщил, что на встрече в Брюсселе министров обороны альянса будет обсуждаться возможность поставок самолетов Украине. Глава альянса отметил, что НАТО следует в первую очередь сконцентрироваться на вопросе ремонта и обслуживания тех видов вооружения, которые уже поставлены Киеву. «Нужно его ремонтировать, нужны запчасти, логистика»,— заявил господин Столтенберг (цитата по «Интерфаксу»). НАТО также создаст виртуальную сеть, объединяющую данные гражданских и военных спутников для нужд разведки, сообщил он.

Он также заявил, что НАТО должно обеспечить Украину еще более сильной армией после того, как будет заключено какое-либо мирное соглашение, отметив, что ее армия должна быть полностью переведена под стандарты альянса.

На встрече министров обороны НАТО 14–15 февраля будет обсуждаться защита критические важной инфраструктуры альянса, министры также обсудят повышение расходов на оборону. «Я решил создать новую координационную группу в штаб-квартире НАТО, чтобы составить карту наших уязвимостей и взаимодействовать с промышленностью»,— сказал генсек НАТО. Он также упомянул инцидент с воздушными шарами, сбитыми США. «Те события, которые мы наблюдали, является частью схемы, при которой Китай, а также Россия усиливают деятельность по наблюдению за союзниками по НАТО»,— заявил генсек НАТО.

Западные страны в преддверии весны наращивают поставки вооружений Украине: Берлин согласился поставить танки Leopard , разрешив их реэкспорт другим странам, Лондон поставит танки Challenger2. Франция решает о поставках танков Leclerc. Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву истребителей F-16. Помимо тяжелой техники, союзники поставляют зенитные боеприпасы и патроны к пистолетам.

Однако запасы вооружений на Западе из-за поставок Киеву истощаются, об этом в конце 2022 года писала французская Le Monde. По данным издания, в этой связи Пентагон, например, начал наращивать заказы на технику, но пополнить запасы будет непросто, отмечала в ноябре Le Monde.

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Мария Федотова