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Коммерсантъ FM
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Пентагон заказал производство 155-мм снарядов для ВСУ

Пентагон сообщил о предоставлении двум компаниям госконтрактов на $522 млн для производства снарядов 155 мм для вооруженных сил Украины. Производством займутся Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc., сообщает AFP. Ожидается, что поставки начнутся в марте.

Агентство пишет, что контракты были заключены на фоне опасений стран Запада о том, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов США и их союзников. В ноябре официальный представитель США говорил, что российские войска производят около 20 тыс. артиллерийских выстрелов в день, в то время как Украина — от 4 тыс. до 7 тыс., однако даже с такими темпами западные страны не успевали производить необходимое Киеву количество патронов. Как утверждает AFP, число выстрелов резко снизилось на фоне зимы, и обе стороны стали экономить боеприпасы.

По данным Конгресса США, с начала российской военной операции Вашингтон предоставил Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь на сумму более $110 млрд. Из них $27,4 млрд пришлись на нужды в области безопасности. 3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд. 13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов, в связи с чем альянс планирует увеличить свои целевые показатели по их запасам.

О помощи Киеву странами Запада — в материале «Ъ» «Первым делом не самолеты».

Лаура Кеффер

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