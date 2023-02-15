США выделят Украине дополнительную поддержку на $9,9 млрд

В ближайшее время власти США выделят на поддержку украинского бюджета $9,9 млрд, сообщила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд. На данный момент для поддержки бюджета Украины США уже выделили $13 млрд.

«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить $9,9 млрд и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки»,— сообщила Дафна Рэнд на брифинге.

По данным Минфина Украины, в 2023 году бюджет ежемесячно нуждается в помощи иностранных партнеров в размере $3 млрд. Годом ранее этот показатель был на уровне $5 млрд. В конце ноября 2022 года госдолг Украины превышал $107,46 млрд. По оценкам Международного валютного фонда, соотношение госдолга Украины к ВВП в 2023 году будет составлять 89,9%.

Анастасия Ларина