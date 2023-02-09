Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием прекратить помощь Украине

Член Палаты представителей от штата Флорида Мэтт Гетц и еще десять конгрессменов представили резолюцию, призывающую президента США Джо Байдена прекратить военную и финансовую помощь Украине, а всех участников конфликта — заключить мирное соглашение. Об этом сообщает Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэтт Гетц

Фото: J. Scott Applewhite / AP Мэтт Гетц

Фото: J. Scott Applewhite / AP

В документе говорится, что с тех пор, как начался конфликт на Украине, США внесли основной вклад в военные действия, предоставив союзнику финансовую, военную и гуманитарную помощь на сумму более $110 млрд. Из них $27,4 млрд пришлись на нужды в области безопасности.

В документе перечислено количество техники, которую Вашингтон предоставил Киеву с начала конфликта. В нем также цитируются официальные лица Пентагона, которые говорили, что боеприпасы «сильно истощили запасы Соединенных Штатов, ослабив готовность США в случае конфликта».

В резолюции также утверждается, что, оказывая помощь, США непреднамеренно способствуют жертвам среди гражданского населения, и отмечается, что, по оценкам США, в конфликте погибло 40 тыс. мирных жителей.

25 января США объявили о дополнительной военной помощи Украине, включая поставки танков Abrams. 3 февраля Вашингтон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,175 млрд.

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