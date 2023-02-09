Болгария выступила против санкций в отношении атомной отрасли России

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не поддержит санкции Евросоюза против российской атомной отрасли. Он призвал ЕС сосредоточиться на санкциях, которые позволят остановить боевые действия на Украине.

«Я неоднократно заявлял, что мы не можем принять санкции в атомной энергетике против России, потому что это напрямую повлияет на нашу атомную энергетику. Мы рассматриваем все сферы, где могут быть введены санкции. Мы очень осторожны в наложении вето»,— сказал господин Радев на брифинге (цитата по Blitz).

13 января Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов сообщал, что Польша и Литва предлагают добавить в 10 пакет санкций ЕС ограничения против российской атомной отрасли.

Новый пакет санкций Евросоюз обещал ввести 24 февраля, в день годовщины специальной военной операции. Источники Reuters считают, что санкции могут коснуться «Росатома» и его руководства. Венгрия сообщала о планах наложить вето на санкции ЕС, затрагивающие российскую ядерную энергетику.

Подробнее о десятом пакете санкций — в материале «Ъ FM» «Десятый пакет готовится к презентации».

Лусине Баласян