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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 358-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 16 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон не поощряет попытки Украины вернуть контроль над Крымом. В первый год после ввода российских войск на Украину строительная индустрия РФ заработала около 11,69 трлн руб.— почти на 14% больше, чем годом ранее. США передали Украине большую часть оружия со складов в Израиле, сообщил глава комиссии Кнессета. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:31. Renault в 2022 году получила убыток в €338 млн после прибыли годом ранее «от прекращенной деятельности», следует из отчета французской компании.

10:17. Украина использует больше снарядов, чем может получить от Запада, сообщает Bloomberg.

10:05. Союз журналистов России будет настаивать на отмене закона о фейках и ответственности за дискредитацию ВС РФ после завершения спецоперации, заявил глава СЖР.

9:47. ЕС решил не вводить санкции против SUN Ship Management Ltd из ОАЭ, пишет Politico. Ранее Евросоюз обсуждал введение ограничений в отношении этой компании из-за возможной помощи России.

9:40. Глава МИД Израиля приехал в Киев, где встретится с Зеленским.

9:31. Конфликт на Украине уже опустошил европейские арсеналы, министров обороны информируют о том, что в запасах практически ничего не осталось, склады и даже «свалки» пусты, пишет газета Financial Times.

9:17. Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до $100 тыс.

9:00. Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» как акт международного терроризма, заявил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.

8:59. Литва сообщила о прекращении взаимодействия с Белоруссией по обеспечению «бесперебойного потока» транспорта через границу — белорусский погранкомитет.

8:58. Два беспилотника сбиты над морем в Севастополе, средства ПВО продолжают работу, сообщил Развозжаев.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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